The Strongest x Grêmio: onde assistir ao vivo - Libertadores

The Strongest e Grêmio se enfrentam hoje, terça-feira, 2 de abril (02/04), pela fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 21h (horário de Brasília).

Após empatar a primeira partida contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio traz suas pretensões para a Copa Libertadores. O tricolor não é um dos favoritos para a conquista do título, porém sua tradição na competição coloca ele entre os visionados.



A equipe boliviana do The Strongest é o atual campeão do seu Campeonato Nacional. Na atual edição de 2024, a equipe ocupa a vice-colocação e é o segundo maior campeão do país.

