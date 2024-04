Racing-URU x Corinthians: onde assistir ao vivo - Copa Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo na SBT (TV aberta) e no Paramount (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Racing-URU e Corinthians se enfrentam hoje, terça-feira, 2 de abril (02/04), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, às 21h30 (horário de Brasília).

Sem entrar em campo desde o dia 14 de março, o Corinthians, após ser eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista, voltará a campo em uma partida oficial para enfrentar o Racing. Neste meio tempo, o clube paulista chegou a vencer o Londrina em um amistoso.

Na última vez que o Racing participou de uma competição de cunho internacional, foi em 2010, na Libertadores daquele ano. Justamente nessa temporada, a equipe uruguaia estava no mesmo grupo do Corinthians, onde o clube brasileiro venceu ambos os jogos e terminou aquela fase na primeira colocação do grupo.

