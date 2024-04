Belgrano x Internacional: onde assistir ao vivo - Copa Sul-Americana

Sem entrar em campo desde o dia 25 de março, o Internacional, após ser eliminado pelo Juventude no Campeonato Gaúcho, voltará a campo em uma partida oficial para enfrentar o Belgrano. A equipe Colorada é uma das principais favoritas na edição de 2024 da Sul-Americana.

Com um péssimo início de ano, o Belgrano corre o risco de entrar com uma equipe mista no confronto contra o Inter, já que a equipe está ameaçada de rebaixamento na Copa da Liga Argentina. Até agora, foram apenas 2 vitórias, 5 empates e 5 derrotas nestes jogos, com 17 gols marcados e 16 sofridos.

