Corinthians x Londrina: onde assistir ao vivo - Amistoso

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e no Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Londrina se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de março (27/03), em um amistoso entre equipes. A partida será disputada no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel, Paraná, às 20h (horário de Brasília).

Sem entrar em campo desde o dia 14 de março, o Corinthians, após eliminação na fase de grupos no Campeonato Paulista, voltará a campo para enfrentar o Londrina. O amistoso serve de preparação para a equipe paulista disputar a Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

Já o Londrina, também eliminado no estadual, só tem a disputa da Série C. A equipe paranaense não participou da edição de 2024 da Copa do Brasil.

