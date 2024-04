Boavista x Botafogo: onde assistir ao vivo - Final da Taça Rio

O confronto terá transmissão ao vivo na Bandsports (TV fechada) e no canal GOAT (YouTube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Boavista e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de março (27/03), no primeiro jogo da final da Taça Rio. A partida será disputada no Estádio Eucyzão, em Bacaxá, Rio de Janeiro às 19h30 (horário de Brasília).

Após ambas as equipes ficarem de fora das finais do Campeonato Carioca, elas adquiriram o direito de disputar a Taça Rio. O Botafogo se classificou para a final do torneio após vencer o Sampaio Corrêa-RJ por 2x1, tanto no jogo de ida quanto na volta.

Já o Boavista contou com um gol nos acréscimos para superar a Portuguesa e se classificar para a final com uma vitória por 3x2. Em 2023, o Botafogo conquistou o título ao vencer o Audax em um agregado de 7x3.

