Meião furado: por que jogadores cortam suas meias?

No futebol atual, os atletas adaptam diversos apetrechos para aperfeiçoar suas habilidades. Um deste equipamentos é cortar os meiões dos jogadores; entenda

Os jogadores Bellingham e Saka, da Inglaterra em 2022, e mais recentemente João Gomes, durante os amistosos do Brasil , tiveram esse destaque de ter suas meias cortadas para aperfeiçoar suas performances.

Os jogadores de alta performance buscam diversas opções para que possam se destacar perante seus adversários em campo. Uma destas adaptações que passou a ser usada especificamente a partir da Copa do Mundo de 2022 foi a técnica de cortar suas meias dos jogadores.

Além dos cortes em volta do meião, muitos optam por cortar a parte de baixo da meia para o uso de meias antiderrapantes, que geralmente são aquelas que os jogadores preferem usar durante seus treinos semanais.

Meião furado: marcas já fabricam meias cortadas

As marcas, vendo que os próprios jogadores decidiram cortar e dispensar a estética pensada para os meiões, decidiram produzir meiões já cortados, mantendo apenas o essencial para os jogadores entrarem em campo.

Para os atletas que buscam aderir a essas altas performances aliadas ao conforto, as marcas já até batizaram as 'meias diferenciadas', as quais ficaram conhecidas como 'canelitos'.

Meião furado: surgimento trouxe polêmica e proibição

Enquanto na Copa de 2022 as meias cortadas fossem tratadas com normalidade e alternativas diversificadas, na Copa anterior, em 2018, foi devidamente proibida essa prática.

Neymar, quando atuou pela seleção brasileira, foi um dos jogadores que optou por cortar suas meias em 2018, mas por pressão dos patrocinadores esportivos, em jogos subsequentes ele retornou com meias lisas e sem nenhum furo.

Ex-presidente da Associação Chinesa de Futebol condenado à prisão perpétua; CONFIRA