Ex-goleiro Chilavert faz declaração homofóbica sobre choro de Vini Jr: "Não seja viado"

José Luis Chilavert, ex-goleiro do Paraguai e campeão mundial com o Vélez Sarsfield, criticou e ofendeu de forma homofóbica o atacante Vinicius Júnior. A declaração do paraguaio, que aconteceu na última segunda-feira, 25, por meio de uma rede social, veio após a entrevista coletiva realizada pelo brasileiro na véspera do amistoso entre Brasil e Espanha, na qual chorou ao comentar sobre o racismo sofrido no país europeu.

Ainda na entrevista, Vini Jr. disse que estava com “cada vez menos vontade de jogar”. A partida entre as seleções será disputada nesta terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

“Pão e circo. O primeiro a insultar e atacar os rivais é ele. Que não seja viado, o futebol é para homens”, disse Chilavert na rede social “X”, em comentário de uma publicação do jornalista argentino Juan Pablo Varsky.