Brasil x Espanha: onde assistir ao jogo ao vivo - Amistoso

A data Fifa do mês de março servirá de preparação para competições continentais em que ambas as seleções irão participar. O Brasil, que disputar a Copa América, vive um bom momento após vencer a Inglaterra por 1 x 0, com gol de Endrick na estreia de Dorival Júnior no comando da seleção brasileira.

Já a Espanha se prepara para a Eurocopa. A seleção espanhola também teve seu segundo amistoso em março, na sexta-feira, 22, quando enfrentou a Colômbia e perdeu por 1 x 0.

Esse é o primeiro confronto entre as duas seleções em 11 anos. A última vez que se enfrentaram foi pela Copa das Confederações de 2013, no Brasil, e a seleção da casa venceu por 3 x 0, com dois gols de Fred e um de Neymar.