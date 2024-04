Vini Jr. chora ao falar de racismo sofrido na Espanha: "Cada vez menos vontade de jogar"

Vinicius Junior chorou ao falar sobre casos de racismo que sofre na Espanha e revelou já ter pensado em desistir da carreira por conta da violência que sofre. Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Vinícius Júnior não conteve as lágrimas nesta segunda-feira ao conceder entrevista coletiva na véspera do amistoso entre Brasil e Espanha, em Madrid. O jogo tem como objetivo reforçar o compromisso da CBF e Federação Espanhola contra o racismo e a violência no futebol. "Acredito que é algo muito triste tudo que venho passando aqui. A cada jogo, a cada denuncia minha, isso vem aumentando, muito triste. Mas acredito que todos os negros como eu, que sofrem racismo no dia a dia, o racismo verbal é a minoria de tudo o que os negros vivem no mundo. Meu pai sempre teve dificuldade de trabalhar por ser negro. Na dúvida, escolhem um branco. Tenho lutado bastante por tudo que vem acontecendo comigo. Claro que é desgastante, porque você está meio que sozinho. Já fiz tantas denúncias e ninguém é punido, nenhum clube é punido. A cada dia que passa eu venho lutando por todas as pessoas que vão vir, porque se fosse só por mim, por minha família, eu acredito que já teria desistido. A cada dia que volto para casa, volto mais triste. Fui escolhido para defender uma causa importante, venho estudando, venho aprendendo mais sobre, para que meu irmão de cinco anos não passe por tudo que tenho passado", afirmou Vinícius Júnior.