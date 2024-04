Atlético-GO x Goiânia: onde assistir ao vivo - Campeonato Goiano

O confronto terá transmissão ao vivo no canal TV Brasil Central e pelo YouTube da TV Brasil Central. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-GO e Goiânia se enfrentam hoje, segunda-feira, 25 de março (25/03), pelas semifinais do Campeonato Goiano. A partida será disputada no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, Goiás às 19h30 (horário de Brasília).

No primeiro jogo entre as duas equipes, ante da data FIFA, o Atlético-GO venceu fora de casa o Goiânia por 3x2. Agora, as duas equipes se enfrentarão para decidir quem será o primeiro classificado para a final do estadual.

O vencedor do confronto desta segunda-feira aguardará a equipe que se classificar na outra semifinal, Vila Nova ou Aparecidense.

