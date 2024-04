América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo - Campeonato Mineiro

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

América-MG e Atlético-MG se enfrentam hoje, domingo, 17 de março (17/03), em jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida será disputada no Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 19h (horário de Brasília).

Este será o terceiro confronto entre as equipes em menos de um mês. No último jogo, na primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético venceu por 2x0 na Arena MRV, com gols de Paulinho e Hulk.

Agora jogando em sua casa, o América vai tentar reverter o resultado para conseguir a classificação para a final do Campeonato Estadual.

Vídeo mostra momento em que mascote do Internacional importuna sexualmente jornalista; VEJA