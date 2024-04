Bahia x Jequié: onde assistir ao jogo ao vivo - Campeonato Baiano

O confronto terá transmissão ao vivo na TVE (em TV aberta na Bahia e no YouTube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia e Jequié se enfrentam hoje, sábado, 16 de março (16/03), pela semifinal do Campeonato Baiano. A partida será disputada no Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia, às 16h (horário de Brasília).

Após garantir a vaga na terceira fase da Copa do Brasil, empatando com o Caxias no tempo normal e conseguindo a classificação nos pênaltis, o Bahia volta sua atenção para o Campeonato Baiano.

Com uma vitória no primeiro jogo por 1x0, o time de Caio Alexandre e companhia receberá o Jequié no segundo jogo da semifinal. A equipe que se classificar para a final enfrentará o vencedor do confronto entre Vitória e Barcelona.

