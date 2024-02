LDU x Fluminense: onde assistir ao vivo - Recopa Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

LDU e Fluminense se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro (22/02), pela primeira partida da final da Recopa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, às 21h30 (horário de Brasília).

A final da Recopa Sul-Americana tem um sentimento especial para o Fluminense. Na temporada passada, a equipe tricolor finalmente conquistou seu primeiro título da Libertadores; porém, em 2008, esse sonho havia sido transformado em tragédia pela LDU. Logo, vencer esta final terá um sabor especial.

Por sua vez, a LDU considera a Recopa Sul-Americana algo especial e marcante em sua lista de títulos. Com a vitória sobre o Fluminense na Libertadores de 2008 e a conquista da Sul-Americana de 2009, contra o próprio Fluminense, em ambas as conquistas posteriores da Recopa, o time do Equador levou o título da competição.

LDU x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Star+ : Streaming

: Streaming ESPN: TV fechada



Quando será LDU x Fluminense



Hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro (22/02), às 21h30 (horário de Brasília).

Onde será LDU x Fluminense



Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador

