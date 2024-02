Cianorte x Corinthians: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo no serviço de streaming da Prime Vídeo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cianorte e Corinthians se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro (22/02), em jogo da primeira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná, às 20h (horário de Brasília).

Esse será o segundo confronto eliminatório entre ambas as equipes, sendo que a primeira oportunidade ocorreu na Copa do Brasil de 2005. Na ocasião, o Cianorte obteve um resultado surpreendente de 3x0 no primeiro jogo, porém, no jogo de volta, em uma grande atuação de Tévez e Roger Flores, o Corinthians garantiu sua classificação com uma vitória por 5x1.

Atualmente, a Copa do Brasil adota um formato diferente, com as fases iniciais sendo decididas em jogos únicos, onde a equipe com pior colocação no ranking da CBF joga em casa. No entanto, os visitantes têm a vantagem de avançar com um empate.

Cianorte x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Vídeo: Streaming

Quando será Cianorte x Corinthians



Hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro (22/02), às 20h (horário de Brasília).

Onde será Cianorte x Corinthians



Estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná

