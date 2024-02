Águia de Marabá x Coritiba: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Águia de Marabá x Coritiba se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro (22/02), em jogo da primeira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, no Pará, às 20h (horário de Brasília).

Pós-rebaixamento no Brasileirão, o Coritiba vive um momento de remodelação em seu elenco visando a temporada de 2024. Na vice-liderança do Campeonato Paranaense, o Coxa-branca agora volta os olhos para a Copa do Brasil, onde cada avanço no torneio traz um retorno milionário.

Em 2023, o Águia de Marabá teve uma campanha surpreendente, eliminando equipes como o Botafogo-PB e o Goiás, clube até então da Série A, mas acabou sendo eliminado pelo Fortaleza na terceira fase da competição.

Águia de Marabá x Coritiba ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: TV fechada

TV fechada Premiere: Pay-per-wiew

Quando será Águia de Marabá x Coritiba



Hoje, quinta-feira, 22 de fevereiro (22/02), às 20h (horário de Brasília).

Onde será Águia de Marabá x Coritiba



Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, no Pará

