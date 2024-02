Aurora x Botafogo: onde assistir ao vivo - Pré-Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), ESPN (TV fechada) e Star+(Streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Águilas Doradas e Bragantino se enfrentam hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro (21/02), em jogo da 2ª fase da Pré-Libertadores. A partida será disputada no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, às 21h30 (horário de Brasília).

A última participação do Botafogo no principal torneio de clubes da América do Sul aconteceu em 2017. Aonde o time comandado por Jair Ventura foi desclassificado para o Grêmio nas quartas de final, que ao final acabou conquistando o torneio.

A equipe que avançar neste confronto, vai aguardar o vencedor de Bragantino e Águilas Doradas.

Com Alcaraz, ATP divulga lista de jogadores para o Rio Open 2024; VEJA nomes

Aurora x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Star+ : Streaming

: Streaming ESPN : TV fechada

: TV fechada TV Globo: TV aberta

Quando será Aurora x Botafogo



Hoje, quarta-feira, 21 de fevereiro (21/02), às 21h30 (horário de Brasília).

Onde será Aurora x Botafogo



Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia

Hungria e Eslováquia se classificam para Euro 2024; CONFIRA