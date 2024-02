Porto Velho x Remo: onde assistir ao jogo ao vivo - Copa do Brasil

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo no serviço de streaming da Prime Vídeo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Porto Velho/RO e Remo se enfrentam hoje, terça-feira, 20 de fevereiro (20/02), em jogo da primeira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia, às 16h30(horário de Brasília).

Buscando avançar na primeira fase da Copa do Brasil, o tradicional Clube do Remo conta com peças conhecidas do futebol brasileiro em seu elenco, como o meia Camilo (ex-Botafogo) e o atacante Ribamar (ex-Vasco da Gama).

Diferentemente do Remo, que está disputando o Campeonato Paraense, o Porto Velho de Rondônia ainda não estreou em 2024. A vaga deste ano na Copa do Brasil foi conquistada através do título do Campeonato Rondoniense.

Porto Velho x Remo ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Vídeo: Streaming

Quando será Porto Velho x Remo



Hoje, terça-feira, 20 de fevereiro (20/02), às 16h30 (horário de Brasília).

Onde será Porto Velho x Remo



Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia

