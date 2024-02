Vitória x Bahia: onde assistir ao jogo ao vivo - Campeonato Baiano

O confronto terá transmissão ao vivo na TVE na Bahia em cana aberto e no canal do YouTube da própria TVE. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

No confronto deste domingo, as duas equipes vão disputar a liderança do Campeonato Baiano. O Bahia é o atual líder com 13 pontos, mas caso o Vitória consiga se sair melhor nesta edição do clássico, vai empatar no número de pontos. No entanto, a diferença de saldo é de 10 gols.

O maior clássico da Bahia irá acontecer pela primeira vez em 2024 neste domingo, 18. Além do confronto no estadual, as duas equipes ainda podem se enfrentar na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e, com o retorno do rubro-negro baiano para a primeira divisão, elas vão se enfrentar durante os dois turnos.

Vitória x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

TVE Bahia: TV aberta



TVE: YouTube

Quando será Vitória x Bahia



Hoje, domingo, 18 de fevereiro (18/02), às 16h (horário de Brasília).

Onde será Vitória x Bahia



Estádio Barradão, em Salvador, na Bahia