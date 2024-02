Daniel Alves: o que acontece após o resultado do julgamento

O último dia do julgamento do ex-jogador, acusado de estupro, aconteceu nesta quarta-feira, 7, na Espanha, e pode ser decisivo em relação ao caso

O terceiro dia do julgamento envolvendo o ex-jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma espanhola em uma boate em Barcelona, na Espanha, em 30 de dezembro de 2022, aconteceu nesta quarta-feira, 7, e pode determinar o futuro do ex-atleta.

Apesar do anúncio da sentença final ainda não possuir uma data, o Ministério Público da Espanha já solicitou uma pena para Alves. Confira o que pode acontecer se o ex-jogador for condenado ou se for inocentado.

