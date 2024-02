Daniel Alves: julgamento foi encerrado sem decisão; entenda

Com três dias de julgamento, o "caso Daniel Alves" se encerrou nesta quarta-feira, 7, mas sem o jogador conhecer qual será sua sentença; veja as últimas informações

Várias foram as versões criadas com intuito de camuflar a real ocorrência e, desta forma, tentar persuadir uma possível diminuição de sua pena. A pena máxima de 12 anos de prisão é pedida pela acusação.

No entanto, o julgamento terminou sem prazo definido para a apresentação do veredito. A imprensa espanhola indica que a decisão pode sair dentro de um mês. Cabe recurso no Tribunal de Apelação, que é a segunda instância da Justiça espanhola.

A advogada de defesa expôs uma denúncia feita contra a mãe do jogador, Lúcia Alves, que divulgou fotos da mulher que o acusa em suas redes sociais. A proteção da imagem da mulher tem sido fundamental desde o começo do processo. Lúcia Alves também esteve presente no Tribunal durante o primeiro dia de julgamento.

A mulher depôs por cerca de uma hora e 15 minutos, a portas fechadas, com a voz distorcida e sem contato visual com o brasileiro, a pedido da mesma, que desejava manter sua identidade preservada e, também, não queria nenhum contato com o brasileiro.

No primeiro dia do julgamento em Barcelona, na segunda-feira, 5, Daniel Alves foi o último a depor perante a Justiça espanhola. E, de acordo com os jornais "La Vanguardia" e "El Periódico", a jovem, durante depoimento confidencial, voltou a acusá-lo de agressão sexual em caso ocorrido em dezembro de 2022.

No segundo dia do julgamento, foram ouvidos os amigos de Daniel Alves, que o acompanharam na Sutton no fatídico dia, funcionários do estabelecimento, sua esposa e 12 policiais que atuaram diretamente no caso.

O porteiro do estabelecimento e dois garçons foram ouvidos; ambos disseram não notar "nada de estranho" no comportamento de Daniel Alves, tendo em vista o consumo de álcool durante a noite, que foi a pauta relatada pela defesa no dia seguinte.

Contradizendo seus funcionários - garçons - que vieram depor no primeiro dia, que negaram que houvesse algo de errado com o jogador.

Bruno Brasil, um dos amigos que estava presente no dia e que havia dito em 20 de janeiro de 2023 que o amigo teria bebido apenas "meia taça de champanhe", afirmou agora que "naquela noite, ele bebeu uma garrafa e meia de vinho e duas doses de uísque, ou quatro. No bar anterior, bebeu gin com água tônica."

Sua, até então, esposa ao ser questionada sobre a noite do dia 30 de dezembro, Joana Sanz respondeu que ele chegou em casa embriagado após ter saído com os amigos. “Ele foi comer com seus amigos no restaurante. Passou o dia aí e voltou, eram quase 4 da manhã. Voltou muito bêbado, uma pessoa com muito álcool. Bateu no armário e caiu na cama”, disse Joana.

Sobre os policiais que atenderam a ocorrência, a maioria deles falou pouco. As perguntas foram pontuais e as respostas, breves. Os agentes que tiveram contato direto com a denunciante convergiram sobre o estado dela naquele dia: incapaz de falar, muito nervosa, apesar de medicada.

Caso Daniel Alves: acontecimentos do terceiro dia de julgamento

No terceiro dia, o jogador compareceu junto com sua advogada, Inés Guardiola Sánchez, e membro da defesa. Foram exibidas as provas da medicina forense (forenses, psicólogos, analistas científicos, provas biológicas) e as documentais, com visualização dos vídeos das câmaras de segurança da boate. O depoimento de Daniel foi no final da audiência.

