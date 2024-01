Copa do Nordeste lança bola oficial do torneio nesta quinta-feira, 18

Para a confecção das bolas S11 Ecoknit, a Penalty, fornecedora de materiais da Copa do Nordeste, utilizou garrafas pet

A organização da Copa do Nordeste realiza nesta quinta-feira, 18, às 19h30min, em Teresina–PI, o sorteio da fase de grupos da 'Lampions'. Ainda haverá, durante o evento, a apresentação da bola oficial do torneio regional para 2024, batizada de “Asa Branca”, em homenagem à música de Luiz Gonzaga, o 'Rei do Baião'.

Para a confecção das bolas S11 Ecoknit, a Penalty, fornecedora de materiais da Copa do Nordeste, utilizou garrafas pet. A pelota tem selo pró da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Durante a apresentação da bola, o poeta cearense Bráulio Bessa recitará um poema no palco do evento.

Retratando o Nordeste, a “Asa Branca” recebe desenhos de sol, da taça do Nordestão e a frase “Made In Nordeste”, por ser fabricada em Itabuna, na Bahia. Além de ser responsável pela produção da bola, a Penalty também produz os uniformes da arbitragem, em uma parceria firmada em 2023.