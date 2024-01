Com Ceará e Fortaleza, sorteio da Copa do Nordeste de 2024 acontece nesta quinta, 18

O Vovô, que é o atual campeão, será cabeça de chave do sorteio ao lado do Fortaleza, Bahia e Sport. O evento acontecerá em Teresina, no Piauí

Com a definição dos 16 clubes participantes, o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste acontecerá nesta quinta-feira, 18, às 19h30min, em Teresina (PI), no Teatro Silvio Mendes, no Sesc Cajuína. O evento terá transmissão no Youtube da CBF e do Nosso Futebol — também disponível em canal de televisão das operadoras Claro e Sky —, além do SBT e ESPN.

Dirigentes dos clubes, representantes das federações e Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), estarão presentes na cerimônia para acompanhar de perto o sorteio.

A etapa eliminatória do Nordestão, que contou com a participação dos cearenses Ferroviário e Iguatu, ambos eliminados, foi encerrada no último final de semana. Ao todo, 16 clubes entraram em disputa por quatro vagas na fase de grupos, que foi preenchida pelo Altos-PI, ABC-RN, Juazeirense-BA e Botafogo-PB. Os times se juntaram a outras 12 equipes que já estavam confirmadas no torneio.