Felipe Melo crê em título do Fluminense e revela ‘previsão’ de Diniz sobre o Mundial

"Tudo é possível para quem crê. Essa é minha mensagem para os torcedores. […] Era impossível o Fluminense ganhar a Libertadores. Ganhamos. Era impossível o Fluminense estar na final do Mundial e, com muito trabalho, estamos nela. Agora vamos seguir trabalhando e respeitando o adversário, que é o melhor time do mundo nos últimos cinco anos. Mas tudo é possível", opinou o atleta.

O técnico do Fluminense Fernando Diniz e o zagueiro/volante Felipe Melo concederam entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, em Jidá, na Arábia Saudita, na véspera da final do Mundial de Clubes contra o Manchester City . A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Rei Abdullah.

Felipe Melo também aproveitou o momento para revelar uma 'previsão' de Fernando Diniz sobre o Mundial. O defensor falou sobre qual deve ser o ideal do time em campo contra o City e despistou sobre os desfalques de peso dos ingleses.

"Vamos fazer o que treinamos durante os últimos dias e no ano inteiro. Desde a apresentação do Diniz no Fluminense, ele fala: ‘vamos treinar para sermos campeões do mundo’. Trabalhamos para chegarmos num momento como esse desde a sua chegada. Todos os treinos, jogos, mentalizamos que poderíamos estar aqui. E aqui estamos. No jogo, temos que fazer o que treinamos. Vimos, nos últimos jogos do Manchester, que não importam os desfalques, é um time muito bom. Não podemos nos permitir errarmos como fizemos no último jogo (contra o Al-Ahly). Se tiver um erro, eles matam o jogo. Jogaremos sem medo, mas com humildade", completou.