Diniz rebate jornal inglês sobre medalhões do Fluminense: "Têm que ser valorizados"

O técnico do Fluminense Fernando Diniz, acompanhado do zagueiro/volante Felipe Melo, concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, em Jidá, na Arábia Saudita, na véspera da final do Mundial de Clubes contra o Manchester City. A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Rei Abdullah.

O treinador do Tricolor rebateu as declarações de um colunista do jornal inglês The Telegraph, que cutucou a média de idade dos atletas do clube, dizendo que estes merecem ser respeitados. O comandante ainda falou em "responder em campo", mas visando sempre o sonho da conquista do título mundial.

"Eu gosto de responder no campo. Quando faltam com respeito, podemos até responder, mas faremos isso no campo. O City pode ganhar da gente, mas o cara (autor da matéria) pode não ter razão. […] Não vamos jogar para respondê-lo, vamos jogar por um sonho que é muito maior que isso. Jogamos porque amamos o esporte e queremos vencer. No Brasil também tem muito disso também, infelizmente. Podemos vencer ou não, mas esses jogadores mais experientes têm que ser valorizados", disse Diniz em coletiva.