Perdigão é a nova patrocinadora da Copa do Nordeste 2024

"A ideia é que a gente possa alavancar o campeonato e torná-lo cada vez maior. Nossa missão é juntar a Copa do Nordeste para fazê-lo um espaço ainda mais relevante. (...) Temos três anos de NBA, estamos entrando na NFL e temos bastante ativação com a NBA House em São Paulo e tem oportunidades boas", exemplificou ele.

Leia mais Mando de campo na final da Copa do Nordeste de 2024 será da CBF, aponta regulamento

Sobre o assunto Mando de campo na final da Copa do Nordeste de 2024 será da CBF, aponta regulamento

Ativações com clubes participantes

Apesar de não ter um acordo direto com os times participantes da Copa do Nordeste, Marcel não descartou a possibilidade de ações individuais com os clubes e destacou que uma parceira englobada ao certame pode ser viabilizada.

"Não temos acordos individuais com os clubes, mas temos possibilidade através da parceira com a Copa do Nordeste de trabalhar conectados com a Copa do Nordeste. Podemos fazer atividades, ligadas ou não ao torneio, com os clubes. Estamos trabalhando com um leque de ideias legais. Estamos entrando nesse primeiro ano, mas a ideia é fazer algo crescente", ressaltou ainda.

Na Copa do Nordeste de 2024, o futebol cearense terá como representantes Fortaleza e Ceará já garantidos nas fases de grupo; e Ferroviário e Iguatu nas fases preliminares.