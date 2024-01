Fluminense x Manchester City: quando vai ser a final? Veja dia e horário

Com a vitória do Manchester City sobre o Urawa Reds nesta terça-feira, 19, confirmou que o atual campeão da UEFA Champions League vai enfrentar o atual campeão da Libertadores da América, Fluminense, para decidir o qual equipe vai se consagrar campeã do Mundial de Clubes.

As duas equipes vão decidir o detentor do principal título do mundo entre equipes na próxima sexta-feira, 22, às 15 horas (horário de Brasília). O estádio King Abdullah Sports City, que recebeu as duas semifinais do torneio, vai receber a final do torneio.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp