Filho de zagueiro brasileiro morre aos 3 anos após acidente na Turquia

O filho do zagueiro brasileiro Naldo, que defende o Antalyaspor, da Turquia, morreu nesta segunda-feira, 16, após passar um mês internado por conta de um acidente de carro sofrido no dia 7 de setembro. A criança de três anos estava hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos.

Davi permaneceu internado no CTI de um hospital turco durante 40 dias após ficar gravemente ferido em um acidente entre dois carros e uma moto, no distrito de Uncali. Na ocasião, um carro atingiu a lateral do veículo, que estava sendo dirigido pelo sogro de Naldo. Com a colisão, o carro derrapou e bateu em uma moto. O sogro do zagueiro e sua esposa também ficaram feridos.