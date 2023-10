Tite revela conversa com Gabigol e Pedro sobre "possibilidade da utilização dos dois"

Novo treinador rubro-negro confirma que pode utilizar a dupla no ataque, a exemplo do que fez Dorival Júnior na temporada passada

O Flamengo apresentou oficialmente o técnico Tite nesta segunda-feira, 16, no Ninho do Urubu. Na entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre a utilização de Gabigol e Pedro juntos no setor ofensivo, como ocorreu na temporada passada sob o comando de Dorival Júnior.

Tite revelou que conversou com os dois atacantes e avalia usar os jogadores juntos em campo. No entanto, o técnico destacou a necessidade de não comprometer o conjunto completo da obra.

"Eu conversei com o Gabi e conversei com o Pedro e falei da possibilidade da utilização dos dois, sim. O conjunto da obra com o Bruno [Henrique] ou outro atacante - Cebolinha, Luiz [Araújo], que são jogadores mais verticais, mais agudos - começa a ter uma variável maior. Jogar bem é jogar bem na fase ofensiva, na fase defensiva, nas bolas paradas. Quando alguma dessas coisas não funcionar bem, você está mais longe da vitória", disse.