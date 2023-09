Corinthians x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Para o duelo desta segunda, a comissão técnica do Timão optou por relacionar nomes importantes, como Renato Augusto, Fagner e Fábio Santos. Maycon, suspenso na Arena Castelão, Fausto, que vinha com incômodo na coxa, e Rojas, desfalque por conta da data Fifa, também retornam ao time.

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O mesmo não se pode dizer dos zagueiros Gil e Bruno Méndez, que receberam terceiro cartão amarelo e viraram desfalques para o compromisso contra o Grêmio. O volante Roni, que está em transição, e Giovane que se recupera de lesão no músculo anterior da coxa, também são baixas.

Para o duelo contra o Corinthians, Renato Gaúcho não contará com o volante Felipe Carballo, que deixou o jogo contra o Massa Bruta com uma lesão no joelho direito. A tendência é que Galdino assuma seu lugar. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Corinthians x Grêmio

Corinthians

Cássio; Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Pedro e Yuri Alberto.

Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Galdino (Nathan) e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez.