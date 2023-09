Bahia x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Por outro lado, Soteldo retorna ao time após cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido no revés para o Coelho. Com a ausência de Mendoza, o venezuelano deve ser o escolhido para iniciar entre os titulares. Já para o meio-campo, Rincón deve ganhar a vaga de Fernández. Outra novidade no Peixe pode ser a promoção do garoto Kevyson entre os titulares.

Já no Bahia, o técnico Rogério Ceni — que faz sua estreia na Arena Fonte Nova, casa do clube tricolor — não conta com o volante Rezende, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. Os demais desfalques são o zagueiro David Duarte, o lateral direito André e o meia Cauly, que estão em transição física.

Em contrapartida, o comandante poderá utilizar o zagueiro Vitor Hugo, que cumpriu suspensão na última rodada. (Com Gazeta Esportiva)



Bahia x Santos ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Bahia x Santos

Bahia

Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Yago Felipe, Thaciano e Lucas Mugni (Léo Cittadini); Ademir, Rafael Ratão e Everaldo.

Santos