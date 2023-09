Internacional x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Dorival Júnior não terá à disposição o convocado James Rodríguez, que enfrenta o Chile com a Colômbia, às 21h30 desta terça-feira. Já Arboleda, que também joga nesta noite, no duelo entre Equador e Uruguai, está suspenso devido ao cartão vermelho recebido na derrota para o América-MG, na rodada passada.

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Internacional e São Paulo se enfrentam hoje, quarta, 13 de setembro (13/09), pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).

O atacante David, embora recuperado de edema ósseo no joelho direito e lesão ligamentar no tornozelo direito, não pode enfrentar o Internacional, clube que o emprestou ao São Paulo, devido a questões contratuais. Já o jovem Patryck está recuperado de lesão e fica disponível para a partida.

Por sua vez, o Internacional também tem desfalques importantes para o embate frente ao Tricolor. Representando suas respectivas seleções nacionais, Rochet (Uruguai), Aránguiz (Chile) e Enner Valencia (Equador) não devem estar aptos para disputar a partida desta quarta.

Ademais, o zagueiro Vitão, em transição física após lesão muscular, o atacante Pedro Henrique, em recuperação de fratura no braço esquerdo, e o centroavante Luiz Adriano, suspenso por ter sido expulso na última rodada, também são baixas. Já o volante Johnny, que voltou a correr nesta segunda após sentir dores no tornozelo direito, ainda é dúvida, assim como o meia Mauricio, que volta do Marrocos com a Seleção Pré-Olímpica. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Internacional x São Paulo

Internacional

Keiller; Bustos, Hugo Mallo (Nico Hernández), Mercado e Renê; Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias (Mauricio), Alan Patrick; Wanderson e Lucca.

São Paulo