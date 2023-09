Flamengo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Flamengo e Athletico-PR será hoje, 13, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 13 de setembro (13/09), pela 23ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O confronto será marcado pelos desfalques de ambos os lados. A situação no Flamengo, entretanto, é bem pior. Suspensos pelo terceiro amarelo, Bruno Henrique e Ayrton Lucas não estarão em campo.