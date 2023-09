Bruno Guimarães exalta começo de Diniz na seleção: "É um cara diferenciado"

Volante, que já trabalhou com o treinador em dois clubes, elogia início de ciclo na Amarelinha com goleada nas Eliminatórias e projeta evolução da equipe

O jogador do Newcastle, da Inglaterra, usou como exemplo a preleção do embate com os bolivianos. Momentos antes dos atletas subirem ao gramado do Mangueirão, o comandante fez um forte discurso no vestiário, pedindo intensidade e destacando o importante papel que os jogadores têm para os torcedores.

"Vamos pegar rápido. Se no clube ele consegue, imagina na seleção, com jogadores de mais qualidade. Já demos uma amostra do que vem pela frente. Óbvio que tem muito para melhorar e queremos mostrar que melhoramos em algumas coisas já no próximo jogo”, ampliou.

Bruno Guimarães também salientou que o clima nos bastidores está muito bom. “Todo mundo está muito feliz, gostando muito do novo estilo, do que temos trabalhado, é diferente, é novo. Está dando vontade. A gente acaba de treinar e ficamos com o gosto de que dá para treinar mais. A expectativa é a melhor possível”, contou.

"A gente tem que acreditar, somos os maiores campeões mundiais. O Brasil entra para ganhar. A gente inspira pessoas. Foi algo marcante. Quem conhece o Diniz sabe o quanto ele enxerga o futebol de maneira diferente. É um cara diferenciado. Foram apenas três treinos com ele, o quarto hoje, tem muito para melhorar e evoluir. Estamos no caminho certo”, completou.

Bruno Guimarães, aliás, já trabalhou com o técnico, no Audax-SP e no Athletico-PR. Desta forma, ele vem tentando ajudar os companheiros durante os treinamentos.

“Em alguns momentos, sim (conversar com colegas sobre Diniz). Mas quem conhece o Diniz sabe que ele gosta muito de conversar. Está sempre falando com um ou outro para mostrar o estilo dele de jogar. tentamos ajudar. tenho uma relação muito boa com ele. Ele foi meu primeiro treinador, me subiu para o profissional, tenho bom conhecimento do estilo dele. Tentamos ajudar, mas ele sempre conversa com todos, mostra vídeos. Com o decorrer do tempo, o jeito de jogar só tem a melhorar”, pontuou.

Depois de golear a Bolívia por 5 a 1, a seleção brasileira se prepara para enfrentar o Peru, nesta terça-feira, 12, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O embate está marcado para as 23 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima.