Neymar marca dois gols, bate recorde de Pelé, e Brasil goleia Bolívia pelas Eliminatórias

Atacante Neymar comemora gol no jogo Brasil x Bolívia, no Estádio Mangueirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 Crédito: Vitor Silva/CBF

No jogo de estreia do técnico Fernando Diniz a beira de campo, a seleção brasileira goleou a Bolívia sem grandes dificuldades em 5 a 1 na noite desta sexta-feira, 8, pelo primeiro jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Neymar marcou duas vezes, assim como Rodrygo, e Raphinha complementou o marcador. O time boliviano descontou com Ábrego. Com os dois tento marcados, o camisa 10 chegou na marca de 79 gols marcados em partidas oficiais da seleção brasileira, de acordo com dados da Fifa, ultrapassando o recorde de Pelé. O Brasil volta a campo na terça-feira, 12, quando enfrenta o Peru às 23 horas, no estádio Nacional do país, fora de casa. A partida também é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que irá ocorrer nos Estados Unidos.

Brasil x Bolívia: saiba como foi o jogo A primeira chance de perigo da partida foi logo aos dois minutos. Neymar arrancou pela intermediária e foi puxado pela defesa boliviana — falta assinada por Juan Gabriel Benítez. Na cobrança da infração, o próprio camisa 10 partiu para a cobrança e, com um chute rasteiro, acertou a rede pelo lado de fora. Aos 10, novos gritos de 'quase' da pulsante torcida no Mangueirão: Neymar cobrou escanteio e Richarlison subiu mais do que a zaga para cabecear, mas Viscarra fez o 'encaixe' e defendeu. Três minutos depois, pênalti assinalado para o Brasil: Rodrygo tentou cruzamento dentro da área, Justino deslizou para o carrinho e a bola bateu no braço aberto do defensor. Neymar foi para a cobrança e teve a chance, de acordo com os cálculos da Fifa, de superar Pelé e tornar-se o maior artilheiro da história da 'Amarelinha'. No entanto, o camisa 10 bateu mal, rasteiro e sem força, e Viscarra encaixou a penalidade. Ainda assim, o Brasil seguiu em cima da Bolívia. O resultado da pressão veio aos 23 minutos: Danilo enfiou lindo passe para Raphinha dentro da área e o jogador do Barcelona enfiou uma bomba cruzada, defendida pelo arqueiro boliviano. No rebote, entretanto, a bola sobrou limpa para o livre Rodrygo que, embaixo das traves, não teve nenhum trabalho para balançar as redes: 1 a 0. No restante da etapa inicial, Raphinha finalizou firme aos 33, mas Viscarra defendeu; três minutos depois, Richarlison cabeceou no contra-pé do goleiro boliviano, que fez linda defesa; aos 40, Neymar realizou belíssima jogada individual desde a intermediária, deixou uma fila de defensores para trás e, cara a cara com o arqueiro, chutou fraco; nos acréscimos, tanto Rodrygo quanto Renan Lodi pararam em Viscarra. 2º tempo

Logo no segundo minuto de etapa final, o Brasil ampliou sua vantagem. Raphinha partiu para cima da marcação de Fernández, invadiu a área, cortou para dentro e chutou cruzado. Viscarra bem que tentou, mas não conseguiu espalmar: 2 a 0.

Pouco depois, Richarlison teve grande chance de fazer o terceiro. Raphinha recebeu em profundidade dentro da área e cabeceou para dentro, acionando o 'Pombo'. O centroavante dominou bem e fez o corte mas, na hora de tirar a nota 10, isolou. Quem não desperdiçou foi Rodrygo. Aos sete, Bruno Guimarães deu ótima assistência para o camisa 11, que apenas teve o trabalho de deslocar Viscarra e fazer o terceiro. Aos 15, saiu o gol do recorde de Neymar. Raphinha não desistiu de jogada pela direita e lançou para a área. Rodrygo dominou e fez o drible em curto espaço, sendo derrubado pela zaga da Bolívia — antes que a penalidade pudesse ser marcada, Neymar aproveitou a sobra e balançou as redes. Na comemoração, socos no ar como Pelé fazia.