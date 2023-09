Choro no banco: números mostram má fase de Richarlison em 2023

Os números de Richarlison em 2023 estão abaixo do esperado. Segundo levantamento da SofaScore, o atacante tem apenas 2 gols e 1 assistência em 28 partidas no ano

O atacante Richarlison está sentindo a pressão pela má fase na temporada de 2023. Depois de ser substituído na vitória da Seleção Brasileira contra a Bolívia, o jogador foi flagrado pelas câmera de televisão aos prantos, por mais uma vez não ter conseguido balançar as redes.

Os números de Richarlison em 2023 estão abaixo do esperado. Segundo levantamento da SofaScore, o atacante tem apenas 2 gols e 1 assistência em 28 partidas no ano, contando as atuações por Tottenham, da Inglaterra, e Seleção Brasileira – são 403 minutos para participar de um gol.

A taxa de conversão de chances claras também está baixa para o talento e qualidade de Richarlison. Ele fez seus dois gols em oito oportunidades – um aproveitamento de apenas 25%.