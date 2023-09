Brasil x Bolívia: onde assistir ao vivo e horário do jogo

O duelo marca a estreia da seleção brasileira na competição e acontece no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará.

Brasil x Bolívia: onde assistir ao vivo e horário

Data: sexta-feira, 8 de setembro

sexta-feira, 8 de setembro Horário: 21h45min (horário de Brasília)

21h45min (horário de Brasília) Local: Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará

Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará Onde assistir ao vivo: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada)e Globoplay (online)

Começa hoje, 8, a caminhada do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira vai encarar a Bolívia, nesta sexta, 8, às 21h45min (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.



Substituindo o modelo tradicional adotado desde 1998, o mundial contará com 48 seleções, enquanto o anterior tinha um total de 32.



Copa do Mundo 2026: entenda o novo formato



O próximo Mundial será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, começando em 11 de junho e encerrando em 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

Na fase inicial, teremos 12 grupos com 4 seleções cada, das quais se classificarão as duas primeiras colocadas, além das oito melhores terceiras colocadas. No final, 32 seleções competirão em um mata-mata até a final.