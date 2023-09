Após saída de Pia, Arthur Elias é o novo técnico da seleção brasileira feminina

O profissional só assume em definitivo a seleção ao final da disputa da Libertadores feminina, segundo nota oficial do Corinthians, no final de outubro

Agora, sob o comando do técnico de 42 anos, a Seleção começa a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além disso, Arthur Elias também vai trabalhar visando a próxima Copa do Mundo, em 2027.

O profissional, no entanto, só assume em definitivo a Seleção ao final da disputa da Libertadores feminina, segundo nota oficial do Corinthians. A competição continental começa no dia 5 de outubro e vai até o dia 21 do mesmo mês.

"Me sinto muito realizado por esse cargo, por esse convite. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir, em pouco tempo, já mudar a mentalidade que nós temos aqui na Seleção Brasileira, no futebol feminino no Brasil. Essa é uma missão que eu tenho. Dentro dessa missão é trazer resultado a curto prazo, já nos Jogos Olímpicos. Acho que a Seleção Brasileira precisa volta a ser protagonista mundial e vejo que posso contribuir para esse objetivo", disse Arthur em seu primeiro pronunciamento como técnico do Brasil.

Segundo a CBF, o então treinador do Corinthians não foi o único nome estudado. As técnicas Rosana Augusto, do Red Bull Bragantino, e Emily Lima, da seleção peruana feminina, também foram consideradas.

No Corinthians a oito temporadas, Arthur Elias se tornou um dos treinadores de maior sucesso do futebol feminino brasileiro. Ao todo, o treinador comandou o Timão a 14 títulos, incluindo três Libertadores, quatro Brasileiros, uma Copa do Brasil e duas Supercopas do Brasil.

No futebol feminino desde 2006, quando tinha 24 anos, Arthur Elias já comandou Nacional, Centro Olímpico e Audax, que em parceria com o Corinthians ressuscitou a modalidade no Timão.