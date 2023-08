Após fracasso na Copa do Mundo Feminina, CBF demite Pia Sundhage da Seleção

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira, 30, a demissão da técnica Pia Sundhage do comando da Seleção Brasileira Feminina. A decisão acontece após o Brasil ser eliminado na 1ª fase da Copa do Mundo realizada na Austrália e na Nova Zelândia.

Pia Sundhage estava à frente da Seleção Brasileira desde 2019. Foram 55 partidas, com 34 vitórias, 13 empates e oito derrotas, tendo conquistado a Copa América.



Em 2023, Pia comandou o Brasil em nove partidas, com quatro vitórias, dois empates e três derrotas. Na Copa do Mundo da FIFA, estreou com goleada contra Panamá, perdeu para a França e empatou com a Jamaica, resultando na eliminação precoce da Seleção Brasileira. A última vez que o país ficado fora do mata-mata do Mundial havia sido em 1995.