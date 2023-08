Palmeiras x Deportivo Pereira ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Deportivo Pereira-COL se enfrentam hoje, quarta, 30 de agosto (30/08), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na ida, o Alviverde amassou a equipe colombiana fora de casa e goleou por 4 a 0. Para o segundo confronto, a maior dor de cabeça para Abel Ferreira será Dudu, que rompeu o ligamento do joelho e não joga mais em 2023, precisando passar por cirurgia. Com isso, o português tem como opções para o time titular Breno Lopes e Jhon Jhon. Mayke também surge como possibilidade após ser titular na Colômbia atuando pelo lado direito do ataque.

Pelo outro lado, o Deportivo Pereira tem dúvidas em relação a Danilo Santacruz e Larry Angulo, que já não atuaram na ida. A base da escalação da equipe colombiana deve ser a mesma. (Com Gazeta Esportiva)