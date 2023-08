Defensa y Justicia x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

O treinador do Botafogo não antecipou a escalação que pretende mandar a campo, mas pode voltar a poupar alguns titulares. Isso porque, já no sábado, a equipe tem clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Defensa y Justicia e Botafogo se enfrentam hoje, quarta, 30 de agosto (30/08), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Florencio Sola, em província de Buenos Aires, na Argentina, às 19 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Defensa y Justicia atuou no fim de semana pelo Campeonato Argentino e não conseguiu mais do que um empate sem gols com o Platense. Sobre o time que vai a campo nesta quarta-feira, Julio Vaccari deve manter a base do primeiro duelo. (Com Gazeta Esportiva)



Defensa y Justicia x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Defensa y Justicia x Botafogo

Escalação provável

Defensa y Justicia

Bologna, Sant’Anna, Malatini, Cardona e Soto; Kevin Gutiérrez, Julián López e Barbona; Solari, Togni e Nicolás Fernández.

Botafogo

Gatito Fernández, Di Placido, Víctor Cuesta, Adryelson e Hugo; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Segovinha, Douglas Costa e Luís Henrique.

Quando será Defensa y Justicia x Botafogo

Hoje, quarta, 30 de agosto (30/08), às 19 horas