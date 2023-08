Estudiantes x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Estudiantes e Corinthians se enfrentam hoje, terça, 29 de agosto (29/08), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta SBT, no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No confronto de ida, o Corinthians venceu a equipe argentina por 1 a 0, com gol do zagueiro Gil. Assim, um simples empate garante o Timão na semifinal do torneio continental. Uma vitória do Estudiantes por um gol de diferença leva as eliminatórias para as penalidades máximas.