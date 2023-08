Internacional x Bolívar ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Bolívar se enfrentam hoje, terça, 29 de agosto (29/08), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na semana passada, o Inter viajou até a Bolívia e saiu com uma vitória por 1 a 0 na altitude do estádio Hernando Siles. Com o gol de Enner Valencia e uma postura defensiva, a equipe colorada conquistou uma vantagem importante para o jogo de volta.

O técnico "Chacho" Coudet terá um desfalque no time titular. O zagueiro Vitão se lesionou no empate contra o Flamengo, neste sábado, e não treinou com o restante do elenco nesta segunda-feira. Além dele, Luiz Adriano sentiu e desfalcou o treinamento.