Flamengo x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalação provável

Flamengo e Grêmio se enfrentam hoje, quarta, 16 de agosto (16/08), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo, no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de streaming Prime Video e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A vitória por 2 a 0 na Arena do Grêmio no dia 26 de julho marcou a melhor atuação da equipe e o ápice do Flamengo sob o comando de Jorge Sampaoli. No confronto seguinte, diante do Atlético-MG pelo Brasileirão, o time venceu mas não convenceu. O duelo, porém, foi palco do início de uma crise interna provocada por um ato de indisciplina do atacante Pedro e a agressão física sofrida por ele por parte do preparador do staff de Sampaoli.