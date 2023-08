São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalação provável

São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje, quarta, 16 de agosto (16/08), pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV, no serviço de streaming Prime Video e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Tricolor está em desvantagem no confronto por ter perdido na ida, em Itaquera, por 2 a 1. Sendo assim, o time precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Uma vitória por um gol leva a definição para os pênaltis, enquanto qualquer outro resultado decreta a eliminação.