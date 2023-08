Olimpia x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Olimpia e Flamengo se enfrentam hoje, quinta, 10 de agosto (10/08), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No confronto de ida, semana passada no Maracanã, a equipe de Jorge Sampaoli venceu pelo placar mínimo e tem a vantagem do empate no duelo decisivo. O histórico deste confronto no Paraguai é equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate. A partida mais recente aconteceu nas quartas de final da Libertadores de 2021, com vitória rubro-negra por 4 a 1.

Depois das eliminações de Athletico-PR, atual vice-campeão, e River Plate-ARG nos pênaltis, o Flamengo espera garantir a vaga nas quartas no tempo normal. Para isso, Sampaoli contará com os reforços de Léo Pereira e Filipe Luís. O único desfalque certo será o volante Erick Pulgar, lesionado. (Com Gazeta Esportiva)



Olimpia x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV fechada



: canal de TV fechada STAR+: serviço de streaming

Copa Libertadores 2023 - Olimpia x Flamengo

Escalação provável

Olimpia

Juan Espínola, Mateo Gamarra, Alejandro Silva (Salazar), Romaña e Facundo Zabala; Richard Ortiz, Iván Torres, Fernando Cardoso e Marcos Gómez; Hugo Fernández e Guillermo Paiva (Walter González).

Flamengo