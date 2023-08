São Paulo x San Lorenzo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e San Lorenzo se enfrentam hoje, quinta, 10 de agosto (10/08), pelo jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A cinco partidas sem vencer na temporada, o time de Dorival Júnior precisará reverter a vantagem do San Lorenzo. Na ida, o adversário argentino saiu vencedor pelo placar de 1 a 0. Ou seja, o São Paulo terá que vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar à próxima fase.

Caso a equipe mandante vença por um gol, a definição irá para os pênaltis. Qualquer outro resultado decreta a eliminação do Tricolor.

O técnico Dorival não poderá contar com os dois reforços contratados nesta janela, Lucas e James Rodríguez, que não foram inscritos a tempo no torneio. Além da dupla, os lesionados Ferraresi e Galoppo (cirurgia no joelho), Igor Vinícius (transição física), Patryck (lesão no tornozelo) e David (lesão no joelho e no tornozelo) seguem fora. (Com Gazeta Esportiva)



São Paulo x San Lorenzo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV fechada

: canal de TV fechada STAR+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - São Paulo x San Lorenzo

Escalações prováveis

São Paulo