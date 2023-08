Internacional x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Internacional e Corinthians será disputado hoje, 05, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Internacional e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 05 de agosto (05/08), pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Corinthians chega embalado para o jogo contra o Internacional, com oito jogos de invencibilidade, sendo sete vitórias e um empate no período. Na última terça-feira, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo bateu o Newell's Old Boys por 2 a 1, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O foco do Timão no Brasileiro é se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento e começar a brigar por uma vaga na Copa Libertadores. O Alvinegro está na 14ª posição da liga nacional, com 19 pontos conquistados e um jogo a menos. Na última rodada, a equipe venceu o Vasco por 3 a 1, em Itaquera.

Já o Colorado vive momento crítico, sem vencer há seis jogos na temporada. A equipe comandada por Eduardo Coudet se encontra na 12ª posição do Brasileiro, com 23 pontos conquistados, e vem de uma derrota para o Cuiabá, por 2 a 1, em pleno Beira-Rio.

No meio de semana, pelas oitavas da Copa Libertadores, o Inter perdeu para o River Plate por 2 a 1, em Buenos Aires. (Com Gazeta Esportiva)