Santos x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Athletico-PR se enfrentam hoje, sábado, 05 de agosto (05/08), pela 18ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Vila Belmiro, em Santos (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Peixe vive um momento conturbado na temporada e tenta afastar a má fase. O time tem apenas uma vitória nos últimos 16 jogos da temporada. No Brasileirão, a equipe está na 15ª colocação, com 17 pontos, apenas dois a mais que o Bahia, que abre a zona do rebaixamento.

Para enfrentar o Furação, o técnico Paulo Turra conta com uma novidade. Recém-contratado, o zagueiro João Basso vem treinando desde o começo da semana com o elenco e está à disposição.

Do outro lado, o Athletico-PR divide as suas atenções com a Libertadores. Na terça-feira, a equipe perdeu por 3 a 1 para o Bolívar, pela partida de ida das oitavas de final. Assim, o técnico Wesley Carvalho deve montar um time alternativo para visitar o Peixe. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão