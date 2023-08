Flamengo x Olimpia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Olimpia se enfrentam hoje, quinta, 03 de agosto (03/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



As duas equipes chegam para o confronto decisivo em momentos bastante distintos. Apesar de ter avançado em primeiro no Grupo H, com quatro vitórias e dois empates, o Olimpia enfrenta uma crise. Os maus resultados no Campeonato Paraguaio levaram à demissão do técnico uruguaio Diego Aguirre. O paraguaio Arce, ex-jogador de Palmeiras e seleção paraguaia, assumiu o comando, mas em sua estreia o time foi derrotado em casa pelo rival Nacional, na semana passada.

Tricampeão da Libertadores, o Olimpia, que está a cinco jogos sem vencer, é o décimo primeiro colocado no Paraguaio com apenas um ponto em quatro jogos. Após três derrotas seguidas, a equipe finalmente conseguiu o primeiro ponto ao empatar no último sábado com o Trinidense, em 1 a 1. (Com Gazeta Esportiva)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Flamengo x Olimpia ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV fechada

: Canal de TV fechada Star+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Flamengo x Olimpia

Escalação provável

Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Filipe Luis (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Olimpia

Juan Espínola, Mateo Gamarra, Alejandro Silva, Luis Zárate e Facundo Zabala; Richard Ortiz, Hugo Fernández e Fernando Cardoso e Marcos Gómez; Facundo Bruera e Guillermo Paiva.

Quando será Flamengo x Olimpia

Hoje, quinta, 03 de agosto (03/08), às 21 horas

Onde será Flamengo x Olimpia

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)