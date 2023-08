San Lorenzo x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

San Lorenzo e São Paulo se enfrentam hoje, quinta, 03 de agosto (03/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (ARG), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

No torneio, o São Paulo defende a estatística de ainda não ter levado gols. Ao todo, são 13 tentos anotados e nenhum sofrido. O time brasileiro é o único entre os participantes da Sul-Americana e da Libertadores que não foi vazado.

Por outro lado, o San Lorenzo chega para o confronto desta quinta sem conseguir balançar as redes adversárias nos últimos três compromissos. A equipe perdeu duas vezes por 2 a 0 no Campeonato Argentino, para Argentinos Juniors e Tigre, respectivamente, e empatou sem gols com o Platense, pela Copa Argentina - se classificou nos pênaltis. (Com Gazeta Esportiva)



San Lorenzo x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV fechada

: Canal de TV fechada Star+: Serviço de Streaming

Copa Sul-Americana 2023 - San Lorenzo x São Paulo

Escalação provável

San Lorenzo

Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gonzalo Luján e Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elias, Gonzalo Maroni e Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro e Nahuel Barrios.

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Quando será San Lorenzo x São Paulo

Hoje, quinta, 03 de agosto (03/08), às 19 horas

Onde será San Lorenzo x São Paulo

Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires (ARG)